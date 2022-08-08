Роберт Левандовски обратился к болельщикам «Барселоны» после победы в Кубке Гампера

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски записал обращение к болельщикам команды после победы над «Пумас» (6:0) в Кубке Гампера (товарищеский турнир).

«Привет, болельщики. Как дела? Очень рад одержать первую победу на «Камп Ноу». Рад, что удалось завоевать первый трофей! Желаю всем всего самого наилучшего! Спасибо!» — сказал Левандовски в видео, опубликованном в соцсетях «Барселоны».

33-летний Левандовски перешёл в «Барселону» в июле 2022 года из мюнхенской «Баварии», подписав контракт на четыре года. Первый официальный матч нападающего за испанский клуб может состояться в это воскресенье, 14 августа, в 1-м туре чемпионата Испании с «Райо Вальекано».

Левандовски приветствует игроков «Барселоны». Видеоролик: