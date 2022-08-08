«Полная ложь». Окружение Месси — о переговорах с «Барселоной»

В окружении нападающего «Барселоны» Лионеля Месси опровергли информацию о контактах 35-летнего форварда с «Барселоной» и её президентом Жоаном Лапортой по поводу возможного возвращения в команду, назвав эти слухи «полной ложью». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что «Барселона» связывалась с Месси, чтобы обсудить с ним возвращение в команду летом 2023 года, когда у Лионеля истечёт контракт с «ПСЖ».

Месси оказался в академии «Барселоны» в 13-летнем возрасте. За первую команду сине-гранатовых нападающий в 776 матчах забил 670 голов и отдал 302 результативные передачи. Летом 2021-го у Месси истёк контракт с командой, но «Барселона» не смогла его продлить из-за финансовых проблем и правил Ла Лиги.

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