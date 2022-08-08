Умяров: «Спартак» всегда должен побеждать. Хорошо, что выиграли три матча подряд

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался о результатах красно-белых на старте сезона-2022/2023. Также футболист отреагировал на сравнение нынешней команды со «Спартаком» образца 90-х годов.
«Все поражены игрой «Спартака»? Главное, что команда побеждает. А поражены или не поражены… «Спартак» всегда должен побеждать. А сейчас хорошо, что есть три победы подряд.
Пишут, что «Спартак» сейчас показывает футбол, как в 90-е годы? Ну нет, что вы? Это разный футбол — который был тогда и который теперь. Разные условия для футбола. Поэтому тяжело сравнивать. Футбол меняется, конечно же. В 90-х он был один, а сейчас — другой. Как-то тяжело это сравнивать. Да и по трём играм тяжело говорить. Надо так весь сезон провести. Тогда уже можно будет что-то заявлять.
Лестно ли такое сравнение? Конечно, лестно! «Спартак» 90-х — это, наверное, то, за что болельщики полюбили футбол», — приводит слова Наиля Умярова «Матч ТВ».
Напомним, «Спартак» в четырёх матчах набрал 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Столько же очков – у лидера соревнований, московского ЦСКА. Действующий чемпион России «Зенит» (8) – на шестом месте.
- 8 августа 2022
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