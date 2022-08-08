«Ой, Диего растаял». Болельщики сравнили Марадону на статуе со Сталлоне и Брюсом Ли

Болельщики раскритиковали статую Диего Марадоны работы художника Рафы Ферри, которую на днях открыли в Испании. Многие сравнили Марадону на этой работе с актёрами Сильвестром Сталлоне и Брюсом Ли.
Фото: ESPN
«Уважайте Диего!» — написал один из пользователей «Твиттера».
«Ой, Диего растаял», — ответил ему второй собеседник.
«Ха-ха-ха-ха, что это такое», — отреагировал третий.
«Никто не видел этого неуважения до того, как его представили?» — задался вопросом ещё один болельщик.
Игровая карьера Марадоны продлилась с 1977 по 1997 год. Вместе со сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986-м. Диего также два года тренировал национальную сборную – с 2008 по 2010-й.
25 ноября 2020 года стало известно о смерти Марадоны на 61-м году жизни из-за остановки сердца.
Как великий Марадона играл в Аргентине перед ЧМ-1994. Видеоролик:
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