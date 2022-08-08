Президент «Урала» Иванов сообщил, что Игорь Шалимов покидает пост главного тренера

Президент «Урала» Григорий Иванов объявил, что главный тренер Игорь Шалимов покидает команду из Екатеринбурга. По словам Иванова, это решение имеет обоюдный характер.

«С Шалимовым мы пришли к обоюдному решению, что он покидает «Урал», – сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Екатеринбуржцы стартовали в новом розыгрыше РПЛ с четырёх поражений. «Урал» проиграл ЦСКА (0:2), «Оренбургу» (0:3), «Краснодару» (1:3) и «Спартаку» (0:2). В прошлом сезоне команда заняла в чемпионате России 12-е место.

Ранее сам Шалимов заявлял, что понимает уровень результатов «Урала» (четыре матча, ноль очков), поэтому готов отправиться в отставку после встречи с руководством екатеринбургского клуба.