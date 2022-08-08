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Президент «Урала» Иванов сообщил, что Игорь Шалимов покидает пост главного тренера

Президент «Урала» Иванов сообщил, что Игорь Шалимов покидает пост главного тренера
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Президент «Урала» Григорий Иванов объявил, что главный тренер Игорь Шалимов покидает команду из Екатеринбурга. По словам Иванова, это решение имеет обоюдный характер.

«С Шалимовым мы пришли к обоюдному решению, что он покидает «Урал», – сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Екатеринбуржцы стартовали в новом розыгрыше РПЛ с четырёх поражений. «Урал» проиграл ЦСКА (0:2), «Оренбургу» (0:3), «Краснодару» (1:3) и «Спартаку» (0:2). В прошлом сезоне команда заняла в чемпионате России 12-е место.

Ранее сам Шалимов заявлял, что понимает уровень результатов «Урала» (четыре матча, ноль очков), поэтому готов отправиться в отставку после встречи с руководством екатеринбургского клуба.

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