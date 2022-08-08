Баженов: во всей РПЛ найдётся только два-три человека, которые могут заменить Мозеса

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов прокомментировал получение травмы игроком московской команды Виктором Мозесом. Нигериец больше не сыграет в 2022-м году.

«Травма ахилла — это очень серьёзно. Нужно пожелать Мозесу здоровья. Это серьёзная потеря для «Спартака», потому что Мозес – один из лидеров. Виктор из тех людей, что делал разницу. Заменить Мозеса будет невозможно, учитывая даже всех людей в «Спартаке». Это футбол. Это шанс для других ребят, чтобы проявить себя. Может, даже выйти на другой уровень, почувствовать уверенность, показывать новый футбол.



Игнатов — один из тех, кто по потенциалу силён в «Спартаке». Но всё зависит только от него. Мозеса трудно заменить не только Мише Игнатову, а вообще всем. Да и не только в «Спартаке». Во всём чемпионате найдётся только два-три человека, которые могут его заменить, если брать все команды. Для Миши это определённый шанс, но не надо сразу говорить, что он должен заменить Мозеса. Игнатов должен выйти на свой уровень, показывать более стабильную игру и давать максимальный результат», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Мозес покидает стадион на костылях. Видеоролик: