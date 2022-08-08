«Урал» объявил об уходе Игоря Шалимова с поста главного тренера

«Урал» на своём официальном сайте объявил об уходе Игоря Шалимова с поста главного тренера команды.

Отмечается, что решение расстаться со специалистом принято из-за неудачного старта в новом сезоне Российской Премьер-Лиги. Отставку Шалимова прокомментировал президент «Урала» Григорий Иванов.

«Решение расстаться с Игорем Михайловичем было обоюдным. Мы поблагодарили его за проделанную работу. Но, к сожалению, такова футбольная жизнь: результат диктует кадровые решения», — приводит слова Иванова пресс-служба клуба.

Екатеринбуржцы стартовали в новом розыгрыше РПЛ с четырёх поражений. «Урал» проиграл ЦСКА (0:2), «Оренбургу» (0:3), «Краснодару» (1:3) и «Спартаку» (0:2). В прошлом сезоне команда заняла в чемпионате России 12-е место.