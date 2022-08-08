«Манчестер Юнайтед» нашёл альтернативу Френки де Йонгу в Италии

«Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток подписать полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга, однако настрой футболиста и его нынешнего клуба говорит о том, что нидерландец может остаться в Испании на предстоящий сезон. Манкунианцы, которые планируют усилить линию полузащиты, готовы подписать хавбека «Ювентуса» Адриена Рабьо. Об этом сообщает The Athletic.

27-летний Рабьо на рассвете своей карьеры провёл полгода в академии «Манчестер Сити». С 2010 по 2019 год Адриен находился в структуре «ПСЖ», в составе которого за 227 матчей забил 24 гола и отдал 14 результативных передач. Три года назад Рабьо перешёл свободным агентом в «Ювентус», подписав контракт до лета 2023-го.

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