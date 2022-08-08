Временно исполняющим обязанности главного тренера «Урала» назначен Евгений Аверьянов, ранее входивший в тренерский штаб Игоря Шалимова, информирует официальный сайт екатеринбургского клуба.

«Аверьянов будет готовить «Урал» к ближайшему матчу чемпионата – в Воронеже с местным «Факелом». О дальнейших кадровых решениях будет объявлено дополнительно», — написала пресс-служба «Урала».

Напомним, ранее «Урал» сообщил, что решение об отставке Игоря Шалимова было принято из-за неудачных результатов на старте нового сезона чемпионата России. Екатеринбуржцы стартовали в новом розыгрыше РПЛ с четырёх поражений. «Урал» проиграл ЦСКА (0:2), «Оренбургу» (0:3), «Краснодару» (1:3) и «Спартаку» (0:2). В прошлом сезоне команда заняла в чемпионате России 12-е место.