Временно исполняющим обязанности главного тренера «Урала» назначен Евгений Аверьянов, ранее входивший в тренерский штаб Игоря Шалимова, информирует официальный сайт екатеринбургского клуба.
«Аверьянов будет готовить «Урал» к ближайшему матчу чемпионата – в Воронеже с местным «Факелом». О дальнейших кадровых решениях будет объявлено дополнительно», — написала пресс-служба «Урала».
Напомним, ранее «Урал» сообщил, что решение об отставке Игоря Шалимова было принято из-за неудачных результатов на старте нового сезона чемпионата России. Екатеринбуржцы стартовали в новом розыгрыше РПЛ с четырёх поражений. «Урал» проиграл ЦСКА (0:2), «Оренбургу» (0:3), «Краснодару» (1:3) и «Спартаку» (0:2). В прошлом сезоне команда заняла в чемпионате России 12-е место.
- 8 августа 2022
-
12:14
-
12:09
-
12:07
-
11:55
-
11:54
-
11:52
-
11:44
-
11:31
-
11:28
-
11:26
-
11:10
-
11:08
-
11:00
-
10:50
-
10:49
-
10:40
-
10:30
-
10:27
-
10:23
-
10:14
-
10:10
-
10:00
-
10:00
-
09:54
-
09:30
-
09:29
-
09:29
-
09:23
-
09:09
-
08:56
-
08:51
-
08:41
-
08:30
-
08:29
-
07:42