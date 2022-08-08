Тарханов объяснил, какой тренер нужен «Уралу» после отставки Игоря Шалимова

Заслуженный тренер России Александр Тарханов отреагировал на новость об отставке Игоря Шалимова с поста главного тренера «Урала».

«Даже в матчах, которые «Урал» проиграл на старте сезона, были хорошие отрезки в игре. Тем более «Урал» проиграл трём довольно сильным командам. Сейчас «Уралу» не хватает таких игроков, как Подберёзкин, Шатов. Весной эти два игрока сильно помогали команде, была хорошая средняя линия. Шатов болеет и не может играть, Подберёзкин тоже не в оптимальном состоянии. Это тоже накладывает свой отпечаток, сыграло роль. Команда зависит от мастеровитых игроков. Поэтому у Игоря Шалимова что-то не получилось.

Сейчас в «Урале» много молодых ребят из Первой лиги, они ещё немного не готовы к РПЛ. Нужно много работать с молодыми, повысить их уровень, чтобы они соответствовали уровню РПЛ. Пока не хватает многих качеств, чтобы выигрывать матчи и брать очки. «Уралу», конечно, нужен тренер, который сумеет поднять уровень игроков, сделать из этих молодых ребят команду», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, на старте нового сезона РПЛ «Урал» проиграл четыре матча из четырёх, после чего клуб объявил о расставании с Шалимовым.