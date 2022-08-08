Экс-советник Федуна Камоцци считает, что Хлусевич и Зиньковский смогут заменить Мозеса
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Бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци считает, что полузащитники Даниил Хлусевич и Антон Зиньковский могут заменить в московской команде Виктора Мозеса, который выбыл на полгода из-за травмы.
«Мозес — серьёзная потеря. Но есть такие же хорошие игроки, как Хлусевич и Зиньковский. Они смогут доказать свою ценность и свой рост в «Спартаке», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
31-летний Мозес покинул поле на 33-й минуте матча с «Уралом» (2:0) в 4-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Обследование выявило у Виктора повреждение ахиллова сухожилия. Мозес перенесёт операцию и пропустит около шести месяцев.
Мозес покидает стадион на костылях. Видеоролик:
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