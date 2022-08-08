Холанд выругался на интервью после матча. Извиняясь, он выругался снова
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд остался недоволен тем, что не сумел забить три мяча в ворота «Вест Хэма» (2:0) в матче 1-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ).
«Для меня дебют в Премьер-лиге — важный момент. Мы должны продолжать идти. Я мог бы сделать хет-трик, это дерьмово, но так оно и есть», — приводит слова Холанда Daily Mail.
Затем Холанда попросили следить за своей речью, на что Эрлинг ответил:
«Ах, дерьмо, извините, я не так хорошо знаю язык в этой стране».
22-летний Холанд дебютировал за «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии, однако не сумел отметиться результативными действиями в матче, в котором его команда проиграла «Ливерпулю» со счётом 1:3.
Холанд повеселил фанатов шуткой про «Манчестер Юнайтед». Видеоролик:
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