Sky Sports: «Челси» потеряет около € 33 млн на перепродаже Вернера в «РБ Лейпциг»
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Лондонский «Челси» близок к продаже нападающего Тимо Вернера в «РБ Лейпциг» за € 30 млн. Два года назад синие заплатили за 26-летнего форварда немецкого клуба € 63 млн. Об этом сообщает Sky Sports.
Вернер стал игроком «Челси» в июле 2020 года. С тех пор в 89 матчах нападающий забил 23 гола и отдал 21 результативную передачу. Вместе с командой Тимо выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Соглашение между лондонским клубом и футболистом рассчитано до 2025 года.
Вернер — воспитанник «Штутгарта». «Лейпциг» выкупил его контракт в 2016-м. За четыре года в команде Тимо забил 90 голов и отдал 40 результативных передач в 156 матчах. Также на счету Вернера 53 матча в составе сборной Германии.
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