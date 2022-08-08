Бородюк: Кутепова к игре подводим аккуратно. Если выпустить сразу — может быть что угодно

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк рассказал об интеграции в состав экс-защитника московского «Спартака» Ильи Кутепова. По словам специалиста, в «Торпедо» пытаются подвести новичка к выходу на поле аккуратно, ведь у него была серьёзная травма.
«Можно ли ждать Кутепова в следующем матче «Торпедо» на поле? Надеемся, но он тренируется с командой всего три дня. Ведь если выпустить сразу, то может быть что угодно. Травма была достаточно серьёзная, к игре стараемся подвести аккуратно.
Какая сейчас атмосфера в команде? Когда ты проигрываешь, какое может быть настроение? А в целом надо просто исправлять ошибки, которые мы допускаем все вместе», — приводит слова Бородюка официальный сайт «Торпедо».
Напомним, в последнем матче РПЛ «Торпедо» уступило «Химкам» (1:3). «Химки» набрали семь очков и занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» (1) — на 15-м месте.
- 8 августа 2022
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