Президент «Урала» Иванов: причина увольнения Шалимова? Посмотрите в таблицу

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о причине увольнения Игоря Шалимова. По его словам, всё дело в плохих результатах екатеринбургской команды.

«Причины увольнения Шалимова? Посмотрите в таблицу. Вот и вся причина», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Екатеринбуржцы стартовали в новом розыгрыше РПЛ с четырёх поражений. «Урал» проиграл ЦСКА (0:2), «Оренбургу» (0:3), «Краснодару» (1:3) и «Спартаку» (0:2). В прошлом сезоне команда заняла в чемпионате России 12-е место.



Ранее сам Шалимов заявлял, что понимает уровень результатов «Урала» (четыре матча, ноль очков), поэтому готов отправиться в отставку после встречи с руководством екатеринбургского клуба.