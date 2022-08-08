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Кержаков: уверен, что «Зенит» сможет найти замену Клаудиньо

Кержаков: уверен, что «Зенит» сможет найти замену Клаудиньо
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Бывший футболист «Зенита» Александр Кержаков выразил уверенность в том, что сине-бело-голубые смогут найти замену травмированному бразильскому вингеру Клаудиньо.

«Я думаю, что для любой команды потеря основного футболиста серьёзна, в этом плане «Зенит» не исключение. О серьёзности потери можно будет говорить после игры с ЦСКА, насколько это сказалось. В «Зените» довольно большое количество высококвалифицированных футболистов, игроков сборных, поэтому я уверен, что клуб сможет найти замену Клаудиньо.

Может, в каких-то качествах командной игры они проиграют, но, может, где-то приобретут. Но можем делать выводы после первого или второго матча без Клаудиньо», — приводит слова Кержакова ТАСС.

25-летний Клаудиньо получил травму в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Ахматом» (0:0) и был вынужден покинуть поле на 60-й минуте, уступив место Зелимхану Бакаеву. В нынешнем сезоне Клаудиньо в пяти матчах во всех турнирах забил один гол и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2027 году.

В следующем туре «Зенит» встретится в домашнем матче на «Газпром Арене» с московским ЦСКА.

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