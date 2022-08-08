Форвард «Спартака» Шамар Николсон может перейти в «Нант»
Поделиться
Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Услуги 25-летнего ямайца были предложены «Нанту», информирует MSV Foot в «Твиттере».
Согласно сведениям источника, сам Николсон не против ухода из «Спартака».
Напомним, Николсон перешёл в «Спартак» в январе 2022 года. Сумма трансфера составила € 8 млн. Предыдущим клубом 25-летнего футболиста был бельгийский «Шарлеруа», в который он перешёл из словенского «Домжале».
За «Спартак» Николсон успел провести 15 матчей, забить восемь голов и отдать две результативные передачи. Действующий контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Шамара в € 7,5 млн.
Комментарии
- 8 августа 2022
-
15:29
-
15:24
-
15:23
-
15:21
-
15:12
-
15:03
-
14:53
-
14:52
-
14:42
-
14:18
-
14:11
-
14:04
-
13:52
-
13:31
-
13:23
-
13:04
-
13:02
-
12:53
-
12:46
-
12:46
-
12:38
-
12:34
-
12:33
-
12:14
-
12:09
-
12:07
-
11:55
-
11:54
-
11:52
-
11:44
-
11:31
-
11:28
-
11:26
-
11:10
-
11:08
Партнерский контент