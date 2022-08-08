Сергей Пиняев назвал наиболее впечатливших его игроков РПЛ

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев высказался о самых интересных игроках Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Кто из игроков РПЛ впечатлил? Много классных. Те же Бериша, Захарян, другие. Но больше всего нравятся Сантос с Барриосом. Столько работы, причем так эстетично! Они не просто таскают рояль, они его ещё и полируют», — приводит слова Пиняева комментатор Дмитрий Шнякин в телеграм-канале.

17-летний Пиняев в настоящее время восстанавливается после пневмоторакса. За «Крылья Советов» молодой футболист выступает с июля 2021 года. За самарскую команду Сергей в 31 матче забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.

Пиняев на прогулке после больницы. Видеоролик: