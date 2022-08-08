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Александр Мостовой: Мозес — мастер. Равноценно заменить в «Спартаке» его не смогут

Александр Мостовой: Мозес — мастер. Равноценно заменить в «Спартаке» его не смогут
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что в команде не смогут равноценно заменить хавбека Виктора Мозеса, выбывшего на полгода из-за разрыва ахилла. 31-летний футболист перенесёт операцию.

«На длинной дистанции это серьёзная потеря для «Спартака». Но у нас дистанция намного сократилась с не играющими в Европе командами и при отсутствии игр сборной. Ясно, что равноценно Мозеса заменить не смогут. Он — мастер, играет на нескольких позициях. Однако сейчас у «Спартака» есть кем заменить.

У Игнатова и Зиньковского появляется возможность показать себе, что могут. Иногда людей не знаешь, а он выходит, забивает — и пошло-поехало», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Мозес покидает стадион на костылях. Видеоролик:

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