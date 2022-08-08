Игнатов: пока рано говорить о чемпионстве «Спартака». Мы идём от игры к игре

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов считает, что, несмотря на уверенный старт сезона, рано говорить о чемпионских амбициях и хорошей форме красно-белых. По его мнению, оценивать команду нужно на более длинном отрезке.
«Как оценю форму «Спартака»? Прошло только четыре тура, нужно смотреть на форму на более длинном отрезке. Мы делаем максимум на тренировках и в играх. Дай бог, так будет продолжаться.
Чемпионство? Пока рано об этом говорить. Мы идём от игры к игре. Стараемся прогрессировать. Надеюсь, будем только прибавлять!» — приводит слова Игнатова «Матч ТВ».
Напомним, «Спартак» в четырёх матчах набрал 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Столько же очков – у лидера соревнований, московского ЦСКА. Действующий чемпион России «Зенит» (8) – на шестом месте.
- 8 августа 2022
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