В «Пари НН» рассказали, какие позиции клуб хочет усилить в трансферное окно

Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов рассказал, что клуб ищет игроков на позиции центрального защитника, латераля и нападающего.
«Конечно, мы смотрим, кем можно усилиться. Ищем центрального защитника, нападающего и флангового латераля. Три-четыре позиции планируем усилить», — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
«Нижний Новгород» впервые сыграл в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) в сезоне-2020/2021. Перед началом нынешней кампании нижегородский клуб сменил название.
В следующем туре «Пари НН» на домашнем стадионе сыграет с «Ростовом» Валерия Карпина, а затем отправится в Екатеринбург на матч с «Уралом». После четырёх туров команда Михаила Галактионова с двумя очками идёт на 12-й позиции.
11 самых крутых молодых футболистов РПЛ. Видеоролик:
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