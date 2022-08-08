В «Пари НН» рассказали, какие позиции клуб хочет усилить в трансферное окно

Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов рассказал, что клуб ищет игроков на позиции центрального защитника, латераля и нападающего.

«Конечно, мы смотрим, кем можно усилиться. Ищем центрального защитника, нападающего и флангового латераля. Три-четыре позиции планируем усилить», — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

«Нижний Новгород» впервые сыграл в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) в сезоне-2020/2021. Перед началом нынешней кампании нижегородский клуб сменил название.

В следующем туре «Пари НН» на домашнем стадионе сыграет с «Ростовом» Валерия Карпина, а затем отправится в Екатеринбург на матч с «Уралом». После четырёх туров команда Михаила Галактионова с двумя очками идёт на 12-й позиции.

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