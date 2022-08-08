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Хавбек ЦСКА Обляков рассказал, что избежал серьёзной травмы

Хавбек ЦСКА Обляков рассказал, что избежал серьёзной травмы
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Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков рассказал, что избежал тяжёлой травмы. 24-летний футболист покинул поле в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Факелом» (4:1) на 34-й минуте.

«Всем привет, поздравляю с победой. Спасибо тем, кто переживает. Я прошёл медобследование — серьёзной травмы нет. Сейчас мы активно работаем с медицинским штабом над моим восстановлением. Всем удачи, спасибо за поддержку. Хорошей недели!» — сказал Обляков в своём телеграм-канале.

Обляков перешёл в ЦСКА в августе 2018 года. В нынешнем сезоне в четырёх матчах российский полузащитник отметился одним голом. Соглашение между Обляковым и ЦСКА истекает летом 2023 года.

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