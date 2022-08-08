Нападающий «Торпедо» Караев: обидно отпускать игры с командами, равными нам по силе

Нападающий «Торпедо» Давид Караев высказался о поражении своей команды в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:3).
«Те, кто смотрели игру, видели, сколько у нас моментов: что в матче с «Крыльями», что с «Химками». При счёте 1:1 у нас три-четыре стопроцентных момента было, но мяч просто не залетал в ворота. Надо работать над реализацией. Надеемся, что в следующих играх всё, что не залетело когда-то, должно залететь.
Игра с «Химками» нам давалась, мы контролировали её до 65-й минуты. Подходы к воротам «Химок» были, моменты тоже, но мы их не реализовываем. Обидно отпускать такие игры с такими командами, которые равны нам по силе.
Перед тем, как меня заменили был фол. Не знаю, куда судья смотрел, когда на мне сфолили. Я убегаю в опасную зону, защитник наступает мне на ахилл, а судья не видит этого. После этого момента через некоторое время нам забивают гол. Не хочется ничего плохого говорить, потому что это футбол, все судьи люди и могут ошибиться. Ничего страшного, к судье у меня вопросов нет», — сказал Караев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 8 августа 2022
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