Нападающий «Торпедо» Караев ответил на вопрос, в чём главная проблема команды

Нападающий «Торпедо» Давид Караев рассказал, в чём главная проблема московской команды. По мнению футболиста, «Торпедо» проигрывает из-за плохой реализации своих моментов.
«Соглашусь, что игра с «Химками» — лучшая в сезоне. У нас куча, уйма просто моментов была до 65-й минуты. «Химки» не создали ничего опасного, я даже ударов в створ не припомню. Сегодня полностью переиграли «Химки» по игре. Но в результате проиграли.
В первом тайме пропустили, но это потому, что мы не доигрываем эпизоды. Больше беспокоит, почему у нас мяч в ворота не идёт и мы не реализуем свои моменты. Главная проблема «Торпедо» в том, что мы не используем свои моменты — из-за этого проигрываем матчи.
После 65-й минуты мы потеряли нить игры, и «Химки» воспользовались нашими ошибками. Что с «Динамо» мы пропускаем за пять минут несколько мячей, что сейчас. В матче с «Сочи» нам не хватало концентрации. Будем работать над этим», — сказал Караев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 8 августа 2022
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