Караев: «Торпедо» надо что-то менять. В РПЛ сразу наказывают за ошибки, которые совершаем

Нападающий «Торпедо» Давид Караев высказался о необходимости изменений в игре своей команды. Напомним, после четырёх туров «Торпедо» занимает 15-е, предпоследнее место в таблице РПЛ. В активе московского клуба одно очко.

«Мы вроде нормально перестраиваемся, но нам надо понять, что это Премьер-Лига и за те ошибки, которые мы допускаем, тут сразу наказывают. Концентрация должна быть все 90 минут, но мы её теряем, отключаемся на 5-10 минут — за это время пропускаем. Над этим нам надо работать. А так видно, что у команды есть игра.

Первые туры нужно было адаптироваться к Премьер-Лиге, но сейчас прошёл четвёртый тур. «Торпедо» надо что-то менять. Надо понять, что нам нужно поменять, чтобы играть в РПЛ. Тут другие скорости, скорость мышления должна быть другой. В Первой лиге давалось время на принятие решения. Тут его уже нет, и за ошибки сразу наказывают.

Обещаю ли, что ситуация в ближайшее время изменится? Я один раз перед игрой перед выездом в Самару пообещал, что мы наберём очки. Да, набрали одно очко, но с «Химками» не получилось. Игра есть, мы играем неплохо, владеем мячом, создаём моменты. Всё есть, просто надо собраться с командой, поговорить и решить, как будем исправлять ситуацию», — сказал Караев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.