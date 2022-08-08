Давид Караев рассказал, считает ли себя лучшим игроком «Торпедо»
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Нападающий «Торпедо» Давид Караев признался, что ему приятно быть лучшим игроком московской команды по версии болельщиков.
«Болельщики кричат, что я лучший игрок «Торпедо»? Приятно, конечно. Но я просто хочу набирать очки в каждом матче. Считаю ли себя сам лучшим? Не знаю, как ответить. Мы команда, единое целое. Мне ребята помогают, а я — в команде», — сказал Караев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Напомним, Караев выступает за «Торпедо» с июня 2022 года. В нынешнем сезоне 27-летний футболист принял участие в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги и забил один гол.
«Торпедо» в четырёх матчах набрало одно очко и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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