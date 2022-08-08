«Локомотив» сделал предложение по нападающему «Лилля»

Московский «Локомотив» активно проявляет интерес к 20-летнему нападающему «Лилля» Исааку Лихаджи. Железнодорожники уже сделали первое предложение, сообщает французский журналист Марк Мехенуа.

Сумма, предлагаемая «Локомотивом», не разглашается.

Лихаджи является воспитанником «Марселя». Он перешёл в «Лилль» летом 2020 года. За «догов» форвард провёл в общей сложности 38 матчей, забив один мяч и отдав пять голевых передач. В 2021 году месте с «Лиллем» стал чемпионом Франции и обладателем Кубка страны.

Лихаджи выступает за молодёжную сборную Франции, он принимал участие в Олимпиаде-2020.

Его контракт с «Лиллем» рассчитан до конца июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в € 3,5 млн.