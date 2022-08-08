Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Кокорин останется в «Фиорентине», но не выступит за команду в новом сезоне

Александр Кокорин останется в «Фиорентине», но не выступит за команду в новом сезоне
Комментарии

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не сыграет за итальянскую команду в этом сезоне.

«Фиорентина» планировала расстаться с Кокориным в летнее трансферное окно, однако желающих приобрести 31-летнего футболиста не оказалось. Ранее стало известно, что Кокорин тренируется отдельно от команды. «Фиорентина» не планирует включать нападающего в заявку на сезон, а новая попытка расторгнуть контракт на взаимовыгодных условиях будет предпринята ближе к зимнему трансферному окну.

«В команде Кокорина точно не будет, на поле в этом сезоне мы его не увидим», — приводит слова источника «РБ Спорт».

Кокорин стал игроком «Фиорентины» в январе 2021 года, перейдя из московского «Спартака». В 11 матчах за итальянскую команду нападающий не отметился результативными действиями и заработал две жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует ещё два сезона.

«Кокорин попал в страну чудес». «Фиорентина» не знает, как избавиться от россиянина «Кокорин попал в страну чудес». «Фиорентина» не знает, как избавиться от россиянина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022