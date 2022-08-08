Александр Кокорин останется в «Фиорентине», но не выступит за команду в новом сезоне

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не сыграет за итальянскую команду в этом сезоне.
«Фиорентина» планировала расстаться с Кокориным в летнее трансферное окно, однако желающих приобрести 31-летнего футболиста не оказалось. Ранее стало известно, что Кокорин тренируется отдельно от команды. «Фиорентина» не планирует включать нападающего в заявку на сезон, а новая попытка расторгнуть контракт на взаимовыгодных условиях будет предпринята ближе к зимнему трансферному окну.
«В команде Кокорина точно не будет, на поле в этом сезоне мы его не увидим», — приводит слова источника «РБ Спорт».
Кокорин стал игроком «Фиорентины» в январе 2021 года, перейдя из московского «Спартака». В 11 матчах за итальянскую команду нападающий не отметился результативными действиями и заработал две жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует ещё два сезона.
- 8 августа 2022
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