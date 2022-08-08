«Президент не решает такие вопросы». Мостовой — о словах Аршавина про Fan ID
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на слова экс-игрока «Зенита» Андрея Аршавина. Ранее бывший футболист заявил, что вопрос с Fan ID может решить только президент России.
«Сколько раз говорил: дайте мне аргументы, почему это ввели. Президент не решает такие вопросы. Очень плохо, когда такие вопросы решает президент страны, а не люди, которые занимаются футболом. Другие люди чем занимаются?
Задавать вопрос об отмене Fan ID надо тому, кто его создал. Кто придумывает законы, те их и меняют. По логике: я нарисовал картину — если её попросят исправить, то я её исправлю. Сейчас ещё такое время… Других вопросов нет, что ли?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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