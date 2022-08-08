Андрей Канчельскис: надо донести президенту, что футбол теряет фанатов из-за Fan ID

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на слова экс-игрока санкт-петербургского «Зенита» Андрея Аршавина. Ранее бывший игрок заявил, что вопрос с паспортом болельщика (Fan ID) может решить только президент России.

«Согласен с Аршавиным. На все сто процентов! Отличная инициатива. Надо донести президенту, что футбол теряет фанатов из-за Fan ID. Если будет такой шанс, им надо пользоваться. Российский футбол с Fan ID рискует потерять вообще всех любителей футбола на стадионе. Те, кто принимал решение по введению паспорта болельщика, вообще не понимают, что делают. Даже не знаю, что в следующий раз они могут выдумать», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.