В РФС прокомментировали информацию, что сборная России сыграет с Узбекистаном и Ираном

«Безотносительно вариантов, озвученных в СМИ, ведутся переговоры с различными национальными федерациями, и есть те, кто уже ответил РФС предварительным согласием. Более конкретная информация будет обнародована дополнительно», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину в службе коммуникаций РФС.
Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщал, что РФС ведёт переговоры о товарищеских матчах сборной России осенью, среди возможных вариантов назывались Иран и Узбекистан.
Последний официальный матч сборная России провела в ноябре 2021 года, уступив Хорватии со счётом 0:1 и заняв вторую строчку в группе отбора на чемпионат мира в Катаре. Этот турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Это будет первый чемпионат мира по футболу, проводящийся на Ближнем Востоке.
- 8 августа 2022
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