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Умяров: рядом с таким мастером, как Мозес, на некоторые вещи смотришь иначе

Умяров: рядом с таким мастером, как Мозес, на некоторые вещи смотришь иначе
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Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров обратился к партнёру по команде Виктору Мозесу, повредившему ахиллово сухожилие.

«Сегодня стало известно, что Виктор пропустит до полугода из-за травмы ахилла. Хочу пожелать ему скорейшего восстановления и возвращения на поле. С таким мастером рядом на некоторые вещи смотришь иначе. Ждём тебя обратно на поле, Вики!» — написал Умяров в своём телеграм-канале.

Напомним, в первом тайме матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:0) Виктор Мозес получил травму, из-за которой не смог продолжить игру и был заменён. Позже стало известно, что из-за повреждения футболисту предстоит перенести операцию. На восстановление Мозесу потребуется около шести месяцев.

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