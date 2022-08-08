Умяров: рядом с таким мастером, как Мозес, на некоторые вещи смотришь иначе
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Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров обратился к партнёру по команде Виктору Мозесу, повредившему ахиллово сухожилие.
«Сегодня стало известно, что Виктор пропустит до полугода из-за травмы ахилла. Хочу пожелать ему скорейшего восстановления и возвращения на поле. С таким мастером рядом на некоторые вещи смотришь иначе. Ждём тебя обратно на поле, Вики!» — написал Умяров в своём телеграм-канале.
Напомним, в первом тайме матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:0) Виктор Мозес получил травму, из-за которой не смог продолжить игру и был заменён. Позже стало известно, что из-за повреждения футболисту предстоит перенести операцию. На восстановление Мозесу потребуется около шести месяцев.
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