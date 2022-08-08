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Смородская считает, что нельзя решить вопрос с Fan ID через «Прямую линию» с президентом

Смородская считает, что нельзя решить вопрос с Fan ID через «Прямую линию» с президентом
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Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о словах бывшего игрока санкт-петербургского «Зенита» Андрея Аршавина. Ранее бывший футболист заявил, что вопрос с паспортом болельщика (Fan ID) может решить только президент России.

«Думаю, что вопрос о Fan ID через «Прямую линию» с президентом решить нельзя», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, закон о паспорте болельщика действует с нынешнего сезона в Российской Премьер-Лиге. Многие фанатские объединения клубов РПЛ объявили о бойкоте матчей чемпионата.

После четырёх туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ ЦСКА, набравший 10 очков. С аналогичными показателями на втором месте идёт «Спартак». Тройку лидеров замыкает «Сочи» (9).

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