Смородская считает, что нельзя решить вопрос с Fan ID через «Прямую линию» с президентом

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о словах бывшего игрока санкт-петербургского «Зенита» Андрея Аршавина. Ранее бывший футболист заявил, что вопрос с паспортом болельщика (Fan ID) может решить только президент России.

«Думаю, что вопрос о Fan ID через «Прямую линию» с президентом решить нельзя», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, закон о паспорте болельщика действует с нынешнего сезона в Российской Премьер-Лиге. Многие фанатские объединения клубов РПЛ объявили о бойкоте матчей чемпионата.

После четырёх туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ ЦСКА, набравший 10 очков. С аналогичными показателями на втором месте идёт «Спартак». Тройку лидеров замыкает «Сочи» (9).