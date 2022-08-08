Романо: Беньямин Шешко станет игроком «Лейпцига» следующим летом

Австрийский «РБ Зальцбург»и немецкий «РБ Лейпциг» близки к закрытию сделки по словенскому нападающему Беньямину Шешко. 19-летний форвард станет игроком «Лейпцига» летом 2023 года, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.
«Зальцбург» отказался продавать нападающего этим летом. За сезон, проведённый в австрийском клубе, Шешко провёл 39 матчей, забил 12 мячей и отдал восемь голевых передач.
Его контракт с «Зальцбургом» подписан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 10 евро.
Шешко выступал за молодёжные сборные Словении. За основную национальную команду у него 13 игр и два гола. Он дебютировал за взрослую сборную летом 2021 года.
Ранее также сообщалось, что «Лейпциг» близок к подписанию форварда сборной Германии и лондонского «Челси» Тимо Вернера.
- 8 августа 2022
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