Романо: Беньямин Шешко станет игроком «Лейпцига» следующим летом

Австрийский «РБ Зальцбург»и немецкий «РБ Лейпциг» близки к закрытию сделки по словенскому нападающему Беньямину Шешко. 19-летний форвард станет игроком «Лейпцига» летом 2023 года, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

«Зальцбург» отказался продавать нападающего этим летом. За сезон, проведённый в австрийском клубе, Шешко провёл 39 матчей, забил 12 мячей и отдал восемь голевых передач.

Его контракт с «Зальцбургом» подписан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 10 евро.

Шешко выступал за молодёжные сборные Словении. За основную национальную команду у него 13 игр и два гола. Он дебютировал за взрослую сборную летом 2021 года.

Ранее также сообщалось, что «Лейпциг» близок к подписанию форварда сборной Германии и лондонского «Челси» Тимо Вернера.