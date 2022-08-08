Щенсны пропустит старт сезона Серии А

Польский вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны пропустит начало нового сезона из-за травмы, сообщает официальный сайт туринцев.
Этим утром 32-летний голкипер прошёл медицинское обследование. У него диагностировано повреждение приводящей мышцы левого бедра. Щенсны почувствовал дискомфорт в конце первого тайма товарищеского матча с мадридским «Атлетико» (0:4), состоявшемся 7 августа. Его заменил резервный голкипер Маттиа Перин.
Первый матч нового сезона Серии А «Ювентус» проведёт с «Сассуоло» 15 августа на домашнем поле. В прошлом чемпионате Италии «бьянконери» заняли четвёртое место, получив последнюю путёвку в Лигу чемпионов.
Щенсны перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из лондонского «Арсенала». На его счету 177 матчей за туринцев, в которых он пропустил 163 мяча.
- 8 августа 2022
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