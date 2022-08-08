Дмитрий Скопинцев прокомментировал заключение нового контракта с «Динамо»
Поделиться
Полузащитник Дмитрий Скопинцев поделился впечатлениями от заключения нового контракта с «Динамо». Напомним, футболист подписал соглашение с московским клубом, рассчитанное до 2027 года.
«Я счастлив, что подписал пятилетний контракт с родным клубом! Для меня это колоссальная возможность во всём показывать свою любовь к «Динамо». Спасибо!» — приводит слова Скопинцева пресс-служба московского клуба.
Напомним, Скопинцев выступает в составе московского «Динамо» с 2020 года. Ранее полузащитник защищал цвета таких команд, как «Лиферинг», «Ростов», калининградская «Балтика» и «Краснодар». В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.
Новость по теме«Динамо» объявило о продлении контракта с Дмитрием Скопинцевым
Комментарии
- 8 августа 2022
-
19:56
-
19:55
-
19:42
-
19:38
-
19:16
-
19:12
-
18:59
-
18:41
-
18:29
-
18:27
-
18:14
-
18:00
-
17:50
-
17:46
-
17:44
-
17:40
-
17:36
-
17:21
-
17:18
-
17:15
-
17:06
-
17:00
-
16:45
-
16:43
-
16:35
-
16:21
-
16:14
-
16:13
-
16:02
-
15:58
-
15:45
-
15:43
-
15:36
-
15:29
-
15:24
Партнерский контент