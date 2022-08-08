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Дмитрий Скопинцев прокомментировал заключение нового контракта с «Динамо»

Дмитрий Скопинцев прокомментировал заключение нового контракта с «Динамо»
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Полузащитник Дмитрий Скопинцев поделился впечатлениями от заключения нового контракта с «Динамо». Напомним, футболист подписал соглашение с московским клубом, рассчитанное до 2027 года.

«Я счастлив, что подписал пятилетний контракт с родным клубом! Для меня это колоссальная возможность во всём показывать свою любовь к «Динамо». Спасибо!» — приводит слова Скопинцева пресс-служба московского клуба.

Напомним, Скопинцев выступает в составе московского «Динамо» с 2020 года. Ранее полузащитник защищал цвета таких команд, как «Лиферинг», «Ростов», калининградская «Балтика» и «Краснодар». В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.

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