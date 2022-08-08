Йоканович: надеемся, новый контракт с «Динамо» придаст Скопинцеву мотивации

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал заключение нового контракта с полузащитником Дмитрием Скопинцевым.



«Это футболист, который за проведённое в «Динамо» время показал свои качества. Очевидно, что он может и дальше прогрессировать вместе с нами. Мы надеемся, что продление контракта придаст ему мотивации стать ещё более хорошим игроком», — приводит слова Йокановича пресс-служба «Динамо».



Напомним, Скопинцев подписал новое соглашение с московским клубом, рассчитанное до 2027 года. Футболист выступает в составе московского «Динамо» с 2020 года. В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.

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