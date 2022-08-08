Гаджиев: президент может повлиять на закон о Fan ID, ведь он управляет всеми процессами

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев отреагировал на слова экс-игрока санкт-петербургского «Зенита» Андрея Аршавина. Ранее бывший игрок заявил, что вопрос с паспортом болельщика (Fan ID) может решить только президент России.

«Президент, конечно, может повлиять на закон о Fan ID, ведь он фактически управляет любыми процессами. С Аршавиным можно согласиться, потому что некоторые положения в законе, как мне кажется, нужно подкорректировать. Снижение посещаемости является одним из показателей того, что не всё было просчитано при принятии закона о паспорте болельщика. Сам Fan ID не отменят, но смягчение в получении паспорта болельщика может поспособствовать тому, что народ вернётся на стадионы», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.