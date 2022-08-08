Бувач: Скопинцев становится всё лучше и лучше. Рады продолжению совместной работы

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач прокомментировал заключение нового контракта с полузащитником Дмитрием Скопинцевым.



«Скопа становится всё лучше и лучше. Иногда он всё-таки превращается в Скопиньо, но в целом Дима очень сильно прибавил в оборонительных действиях. Мы рады продолжению совместной работы!» — приводит слова Бувача пресс-служба «Динамо».



Напомним, Скопинцев подписал новое соглашение с московским клубом, рассчитанное до 2027 года. Футболист выступает в составе московского «Динамо» с 2020 года. Ранее полузащитник защищал цвета таких команд, как «Лиферинг», «Ростов», калининградская «Балтика» и «Краснодар». В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.