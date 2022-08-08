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«Дженоа» обыграл «Беневенто» в матче первого раунда Кубка Италии

«Дженоа» обыграл «Беневенто» в матче первого раунда Кубка Италии
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В матче первого раунда Кубка Италии сезона-2022/2023 «Дженоа» принимал «Беневенто». Встреча прошла на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

На 35-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Дженоа» Альберт Гудмундссон. Через 10 минут Гудмундссон оформил дубль. В компенсированное время первого тайма встречи защитник Камил Глик сократил отставание «Беневенто». На 64-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Беневенто», который успешно исполнил нападающий «Дженоа» Массимо Кода. В компенсированное время матча хавбек гостей Нермин Карич установил итоговый счёт.

Таким образом, «Дженоа» вышел в следующий раунд Кубка Италии, а «Беневенто» завершил выступление в нынешнем розыгрыше турнира. Действующий обладатель Кубка Италии — миланский «Интер».

Кубок Италии. 1-й раунд
08 августа 2022, понедельник. 18:45 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
3 : 2
Беневенто
Беневенто
1:0 Гудмундссон – 35'   2:0 Гудмундссон – 45'   2:1 Глик – 45+3'   3:1 Кода – 64' (пен)   3:2 Karic – 90+5'
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