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Игорь Черевченко: не вернусь в «Химки», если позовут обратно

Игорь Черевченко: не вернусь в «Химки», если позовут обратно
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Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко отреагировал на информацию о возможном уходе Сергея Юрана из подмосковного клуба.

«Впервые слышу, что Юран уходит. Я не вернусь в «Химки», если позовут обратно», — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Ранее появилась информация, что «Химки» в скором времени могут расторгнуть контракт с Юраном. Специалист возглавил подмосковную команду во время прошлого розыгрыша Российской Премьер-Лиги. Под руководством Юрана «Химки» смогли сохранить прописку в элитном дивизионе страны, одержав победу в стыковых матчах.

Подмосковные «Химки» в четырёх матчах набрали семь очков и занимают седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

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