«Химки» согласовали с Николаем Писаревым назначение на пост главного тренера

Подмосковные «Химки» согласовали с Николаем Писаревым его назначение на пост главного тренера команды. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



«Туфан Садыгов объявил Юрану о его отставке с поста главного тренера. Контракт с Писаревым согласован», — добавил источник «Чемпионата».

Туфан Садыгов является инвестором подмосковного клуба, в команде играет его сын, нападающий Илья Садыгов. Сергей Юран возглавлял команду с февраля этого года, при нём красно-чёрные сумели сохранить прописку в Премьер-Лиге.

После четырёх туров РПЛ «Химки» с семью очками занимают седьмое место в таблице. В следующем матче команда встретится с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 14 августа на стадионе «Арена Химки», стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.