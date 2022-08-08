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«Химки» согласовали с Николаем Писаревым назначение на пост главного тренера

«Химки» согласовали с Николаем Писаревым назначение на пост главного тренера
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Подмосковные «Химки» согласовали с Николаем Писаревым его назначение на пост главного тренера команды. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Туфан Садыгов объявил Юрану о его отставке с поста главного тренера. Контракт с Писаревым согласован», — добавил источник «Чемпионата».

Туфан Садыгов является инвестором подмосковного клуба, в команде играет его сын, нападающий Илья Садыгов. Сергей Юран возглавлял команду с февраля этого года, при нём красно-чёрные сумели сохранить прописку в Премьер-Лиге.

После четырёх туров РПЛ «Химки» с семью очками занимают седьмое место в таблице. В следующем матче команда встретится с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 14 августа на стадионе «Арена Химки», стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

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