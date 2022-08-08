Женский «Локомотив» подписал трёх новых футболисток

Женский «Локомотив» подписал трёх новых игроков в последний день трансферного окна. Ими стали Алина Мягкова, Янг Шухуэ и Маклинс Чиноньерем, сообщает официальный сайт железнодорожников.
Защитник сборной России, 23-летняя Алина Мягкова в прошлом сезоне выступала за итальянский клуб Серии А «Эллас Верона», до этого два сезона проведя в составе «Локомотива». Всего за железнодорожников у защитника 42 матча.
Левый защитник сборной Китая, 21-летняя Янг Шухуэ до перехода в стан «Локомотива» играла во французском клубе «Сойо Шарон». Она является первой представительницей своей страны в истории Суперлиги.
Скоро к «Локомотиву» также присоединится нападающий сборной Нигерии, 22-летняя Маклинс Чиноньерем. Она выступала на Кубке Африки, а в прошлом сезоне играла за польский клуб «Гурник Ленчна», отметившись 20 забитыми мячами.
На данный момент московский «Локомотив» идёт на третьем месте в Суперлиге.
- 8 августа 2022
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