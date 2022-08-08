Селюк — Юрану: ты кто такой? Что о себе возомнил?

Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на информацию о возможном уходе Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок».

«Сначала Вася Иванов что-то там начал говорить мне — в итоге закончил в «Химках». Два жулика Гунько и Егоров закончили через три месяца. Порой я сам себя боюсь. Некоторые мои товарищи замечают такое за мной. Это не карма, а опыт. Жизнь всё расставляет на свои места.



Вспомните, как Юран общался с журналистами на пресс-конференциях в духе: «Ты что задаёшь мне такой вопрос?» Ты кто такой, Юран? Ты что о себе возомнил? Как ты общаешься с людьми? Какие вопросы они хотят, такие пусть и задают. Давид Караев в интервью однажды говорил про Юрана: «Да, тренер нормальный, как человек — без комментариев». И все эти его высказывания про то, что у него друзья из администрации президента, будто они ему помогают… Думаю, что после моих интервью эти друзья пошлют его на хрен, поверьте мне. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью.



Жаль, что Лоуренс покинул команду из-за Юрана. Если бы чуть раньше убрали его, то Лоуренс не уехал бы в Турцию. Не нужен нам берег турецкий, как поётся в песне. Лоуренс бы с удовольствием играл в «Химках», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.