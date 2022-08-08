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Объявлена символическая сборная 4-го тура РПЛ по версии WhoScored

Объявлена символическая сборная 4-го тура РПЛ по версии WhoScored
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Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов четвёртого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

Лучшим футболистом тура стал нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун, получивший оценку 10. В матче четвёртого тура чемпионата России сезона-2022/2023 с московским «Локомотивом» Олусегун оформил дубль. Встреча завершилась победой краснодарской команды со счётом 3:0.

Сборная 4-го тура РПЛ: Матвей Сафонов(«Краснодар», 8,1), Даниил Денисов («Спартак», 7,1), Роберто Фернандес («Динамо», 8,5), Руслан Литвинов («Спартак», 7,4), Кристиан Рамирес («Краснодар», 7,9), Хесус Медина (ЦСКА, 8,3), Лука Гагнидзе («Динамо», 8,2), Никола Моро («Динамо», 8,2), Олакунле Олусегун («Краснодар», 10), Фёдор Чалов (ЦСКА, 9,0), Александр Соболев («Спартак», 8,1).

Фото: WhoScored

У «Краснодара» появилось страшное оружие. Как молодые футболисты выступили в 4-м туре РПЛ У «Краснодара» появилось страшное оружие. Как молодые футболисты выступили в 4-м туре РПЛ
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