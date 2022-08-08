Канчельскис — о Шалимове: в «МЮ» мы тоже проиграли 4 матча подряд, но никого не уволили
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Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал увольнение Игоря Шалимова с поста главного тренера екатеринбургского «Урала».
«Увольнение Шалимова — это несправедливое решение. Жаль, что Игорь покидает «Урал», потому что он проделал неплохую работу, в том сезоне оставил клуб в РПЛ. Помню, когда я играл за «Манчестер Юнайтед», мы тоже проиграли на старте сезона четыре матча подряд, но никого не уволили. Сезон длинный, и надо было дать шанс ещё поработать Шалимову хотя бы до середины сезона, а после можно было делать какие-то выводы», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, после четырёх туров РПЛ «Урал» с нолём очков занимает последнее место.
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