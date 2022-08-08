В «Болонье» подтвердили интерес к Марко Арнаутовичу со стороны «Манчестер Юнайтед»
Поделиться
Спортивный директор «Болоньи» Марко ди Вайо прокомментировал информацию об интересе к австрийскому нападающему команды Марко Арнаутовичу со стороны «Манчестер Юнайтед».
«Мы гордимся, что «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к нашему футболисту. Однако мы не планируем расставаться с Марко. Мы хотим сохранить его в команде, потому что Арнаутович — ключевая часть нашего проекта. Это даже не вопрос денег», — приводит слова ди Вайо La Gazzetta dello Sport.
Ранее австрийский форвард уже выступал в английской Премьер-лиге, играя за такие команды, как «Сток Сити» и «Вест Хэм Юнайтед». Прошлый сезон игрок провёл в «Болонье». На его счету 14 голов и одна голевая передача за 33 игры в итальянской Серии А.
Комментарии
- 9 августа 2022
-
00:08
- 8 августа 2022
-
23:57
-
23:35
-
23:25
-
23:23
-
23:10
-
23:00
-
22:45
-
22:40
-
22:25
-
22:21
-
22:17
-
22:10
-
21:52
-
21:41
-
21:35
-
21:28
-
21:22
-
21:05
-
20:57
-
20:54
-
20:48
-
20:43
-
20:34
-
20:28
-
20:21
-
20:17
-
19:56
-
19:55
-
19:42
-
19:38
-
19:16
-
19:12
-
18:59
-
18:41
Партнерский контент