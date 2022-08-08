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В «Болонье» подтвердили интерес к Марко Арнаутовичу со стороны «Манчестер Юнайтед»

В «Болонье» подтвердили интерес к Марко Арнаутовичу со стороны «Манчестер Юнайтед»
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Спортивный директор «Болоньи» Марко ди Вайо прокомментировал информацию об интересе к австрийскому нападающему команды Марко Арнаутовичу со стороны «Манчестер Юнайтед».

«Мы гордимся, что «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к нашему футболисту. Однако мы не планируем расставаться с Марко. Мы хотим сохранить его в команде, потому что Арнаутович — ключевая часть нашего проекта. Это даже не вопрос денег», — приводит слова ди Вайо La Gazzetta dello Sport.

Ранее австрийский форвард уже выступал в английской Премьер-лиге, играя за такие команды, как «Сток Сити» и «Вест Хэм Юнайтед». Прошлый сезон игрок провёл в «Болонье». На его счету 14 голов и одна голевая передача за 33 игры в итальянской Серии А.

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