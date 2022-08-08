Слуцкий: потребовалось больше времени, чтобы поймать свою игру и оптимальный состав

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о ходе матча 4-го тура Первой лиги с нижнекамским «Нефтехимиком» (2:2).

«Был кусок игры – вторая половина первого тайма и начало второго тайма – когда мы пропустили гол, когда очень глубоко сели и слишком много позволяли сопернику. Это отрицательный момент. Положительный момент – то, как отреагировали на удаление и как уже играли после того, как остались вдесятером. Забили гол, создавали ещё моменты, попали в штангу. То есть реакция на удаление и то, как провели концовку, мне очень понравились. Но, конечно, нужно более стабильно играть по ходу всей игры.

Пока мы не можем до конца реализовать наработанные на тренировках вещи. Повторюсь, мы близки к тому, чтобы поймать свою игру и оптимальный состав. Но потребовалось, к сожалению, чуть больше времени, чем мы предполагали», — приводит слова Слуцкого официальный сайт казанского клуба.

51-летний специалист возглавляет «Рубин» с декабря 2019 года. В прошлом сезоне команда заняла 15-е место в РПЛ и вылетела в Первую лигу. В следующем матче казанцы, идущие на девятом месте, дома сыграют с краснодарской «Кубанью».