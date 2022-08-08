«Эвертон» арендовал защитника Конора Коуди у «Вулверхэмптона»

29-летний защитник «Вулверхэмптона» и сборной Англии Конор Коуди проведёт сезон в аренде в «Эвертоне», сообщает официальный сайт «ирисок».

Коуди играет в центре обороны — на той же позиции выступает Бен Годфри, получивший травму в матче за «Эвертон» в 1-м туре АПЛ с лондонским «Челси» и выбывший на три месяца.

В новой команде Коуди выбрал 30-й номер. Последние четыре сезона он являлся капитаном «Вулверхэмптона».

Коуди — воспитанник «Ливерпуля», он родился в этом городе. Также он выступал за «Шеффилд Юнайтед» и «Хаддерсфилд». Коуди перешёл в «Вулверхэмптон» в 2015 году. За «волков» он провёл 317 матчей, забил семь мячей и отдал семь голевых передач. В сентябре 2020 года Коуди дебютировал за сборную Англии в матче Лиги наций с Данией.