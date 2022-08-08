«Эвертон» арендовал защитника Конора Коуди у «Вулверхэмптона»
Поделиться
29-летний защитник «Вулверхэмптона» и сборной Англии Конор Коуди проведёт сезон в аренде в «Эвертоне», сообщает официальный сайт «ирисок».
Коуди играет в центре обороны — на той же позиции выступает Бен Годфри, получивший травму в матче за «Эвертон» в 1-м туре АПЛ с лондонским «Челси» и выбывший на три месяца.
В новой команде Коуди выбрал 30-й номер. Последние четыре сезона он являлся капитаном «Вулверхэмптона».
Коуди — воспитанник «Ливерпуля», он родился в этом городе. Также он выступал за «Шеффилд Юнайтед» и «Хаддерсфилд». Коуди перешёл в «Вулверхэмптон» в 2015 году. За «волков» он провёл 317 матчей, забил семь мячей и отдал семь голевых передач. В сентябре 2020 года Коуди дебютировал за сборную Англии в матче Лиги наций с Данией.
Комментарии
- 9 августа 2022
-
00:08
- 8 августа 2022
-
23:57
-
23:35
-
23:25
-
23:23
-
23:10
-
23:00
-
22:45
-
22:40
-
22:25
-
22:21
-
22:17
-
22:10
-
21:52
-
21:41
-
21:35
-
21:28
-
21:22
-
21:05
-
20:57
-
20:54
-
20:48
-
20:43
-
20:34
-
20:28
-
20:21
-
20:17
-
19:56
-
19:55
-
19:42
-
19:38
-
19:16
-
19:12
-
18:59
-
18:41
Партнерский контент