«Болонья» обыграла «Козенцу» и вышла во второй раунд Кубка Италии

Сегодня, 8 августа, в матче первого раунда Кубка Италии сезона-2022/2023 команда Серии А «Болонья» принимала на своём поле представителя Серии В «Козенцу». Встреча проходила на стадионе «Ренато Далль'Ара» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



Единственный мяч в этой встрече забил нападающий «Болоньи» Никола Сансоне с передачи нидерландского полузащитника команды Йерди Схаутена. Подопечные Синиши Михайловича нанесли 23 удара по воротам соперника (10 в створ), тогда как футболисты «Козенцы» пробили по чужим воротам четыре раза (0 ударов в створ).

Таким образом, «Болонья» вышла в следующий раунд Кубка Италии, а «Козенца» завершила своё выступление в нынешнем розыгрыше турнира. Действующим обладателем Кубка Италии является миланский «Интер».

В матче 1-го тура нового сезона Серии А «Болонья» в гостях встретится с «Лацио». Игра состоится 14 августа. В сезоне-2021/2022 «Болонья» финишировала на 13-м месте.